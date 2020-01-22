شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بهاء الدين يحدد 3 نماذج للاستفادة من تجربة الاقتصاد الصيني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الاقتصاد الصيني يشكل قوة شرائية هائلة، وهناك تجارب من الممكن الاستفادة منها في تجربة التحول الاقتصادي الصيني في مصر والدول العربية أيضا.

وحدد زياد بهاء الدين، خلال الندوة التى أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "أربعون عاما من التحول الاقتصادي الصيني"، 3 نماذج أولها إيجاد المعادلة السليمة بما يكفل استمرار الدولة في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الصين ليست من أنصار انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مطلقا، وكيف يمكن أن تتحول هذه العلاقة بين الدولة والاقتصاد إلى التكامل ويمهد لدخول القطاع الخاص بدلا من أن يكون هناك أية تنافس.

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وأشار بهاء الدين إلى أهمية الاستمرار في السياسات الاقتصادية حتى وإن كان فيها بعض المشاكل، ولكن التوقع بالنسبة للمستقبل هو أكثر ما يمكن أن يشجع أية استثمار على الدخول في الدول، بعكس التأثير السلبي الذى يحدثه التغيير المتكرر في السياسات والغموض وتغيير الضرائب والرسوم والآليات هي أكثر العوامل التى تضر بالاقتصاد والاستثمار، وأخيرا الاستثمار في العنصر البشري.

وأكد زياد بهاء الدين، أن الاقتصاد الصيني اليوم من السهل استخدام أية معيار للتدليل على حجمه، فهو الثاني من حيث الحجم بواقع 15 تريليون دولار مقابل 21 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي، ويوازى 3 أضعاف الاقتصاد الياباني و5 أضعاف الهند وفرنسا وإيطاليا.

واعتبر بهاء الدين، أن أسباب تحقيق النهضة الاقتصادية الصينية يعود إلى الانفتاح، وإتاحة دور كبير للقطاع الخاص في ظل دور الدولة، ولكن الأهم هو استمرارية السياسات، حيث حققت الصين 9% متوسط معدل نمو من عام 89 حتى عام 2018، ولكن تبقى هناك معجزة صينية في القضاء على الفقر، منذ عام 1980 كان يزيد عددهم عن 80% من السكان.