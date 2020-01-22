شكرا لقرائتكم خبر عن 7.35 مليار $ قيمة انتقالات لاعبي الكرة عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عائدات صفقات انتقال لاعبي كرة القدم في العالم ارتفاعها، إذ وصلت لرقم قياسي في العام الماضي بلغ 35ر7 مليار دولار، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء.

وذكر فيفا في تقريره السنوي عن سوق الانتقالات العالمي أن قيمة الانتقالات ارتفعت بنسبة 8ر5% عن عام 2018، كما أنها تزيد كثيرا عن ضعف ما أنفقته الأندية لإبرام صفقات جديدة عام 2012، والذي بلغ 66ر2 مليار دولار.

وبصفة عامة، تم إجراء 18042 عملية انتقال في جميع أنحاء العالم، شارك فيها 15463 لاعبا من 178 دولة.

Advertisements

وكما جرت العادة، كان لأوروبا نصيب الأسد من هذه الانتقالات، حيث بلغت قيمة الصفقات التي أجريت داخل القارة العجوز 6ر5 مليار دولار، وهو ما يساوي 76% من القيمة الكلية للصفقات.

في المقابل، كانت الأندية الإنجليزية الأكثر تحصيلا للإيرادات من بيع اللاعبين في أوروبا، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 969 مليون دولار.

وشهدت كرة القدم النسائية ارتفاعا أيضا في عدد صفقات اللاعبات بنسبة 7ر19%، حيث جرت 833 عملية انتقال لـ757 لاعبة من 81 دولة، وارتفع الإنفاق بنسبة 3ر16%، لتصل إلى 032ر652 مليون دولار.