شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية : الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

- الوزارة تبوأت موقعاً متقدماً ضمن أفضل 15 جهة حكومية

- حصلنا على تقييم 94% من مؤشر نضج الخدمات الحكومية فى 2029

-«أكاديمية تطوير القيادات الإدارية» تهدف إعداد قيادات وطنية من الجنسين

- قلصنا الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37 %

- توزيع النساء على أغلب السلالم الوظيفية في وظائف الخدمة المدنية

قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ، أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، عبر تحديث اللوائح والتنظيمات ، وأنها تبوأت موقعاً متقدماً ضمن أفضل 15 جهة حكومية، حيث رُفع تقييمها في تقرير الربع الثاني من عام 2019م لمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر من برنامج التعاملات الحكومية «يسر»، من 76 % إلى 94 % .

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مشيراً إلى أن الوزارة حصلت على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301، المعني بتطوير البنية التحتية الرقمية لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد من آثارها.

وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن إنجازات الخدمة المدنية ومستهدفات 2020 أن أهداف رؤية المملكة 2030 تضع الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها ، ويتجسد الاهتمام بالعنصر البشري في حزمة من البرامج التدريبية التي أطلقتها الوزارة.

وأوضح : ننفذ البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع (CIPD) لدعم التحول إلى المفهوم الجديد للموارد البشرية، ونقل أفضل الممارسات العالمية في مجال ادارة الموارد البشرية .

وقد تم – والكلام للوزير - إنشاء «أكاديمية تطوير القيادات الإدارية» التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف إعداد قيادات وطنية من الجنسين تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور المؤسسي في القطاعات الحكومية بالمملكة . وقال الوزير: استهدفنا تمكين المرأة، والتحول الرقمي، إضافة إلى تنمية العنصر البشري من خلال دورات تدريبية وبرامج تطويرية متخصصة، ومبادرات ترمي إلى صقل المواهب، ودعمها وتطويرها، بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني .

وأضاف الحمدان : عملنا على تمكين المرأة في القطاع الحكومي بتقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37 %، حيث تم تحقيق مستهدف عام 2020 في توزيع النساء على أغلب السلالم الوظيفية في وظائف الخدمة المدنية، واستحداث وكالة تمكين المرأة وتعيين أول وكيلة في الخدمة المدنية، كذلك تعيين مديرات لفروع الوزارة في منطقتي عسير وجازان والقصيم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة