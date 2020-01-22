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مشروع لتحويل النفايات الصناعية الخطرة إلى طاقة في الجبيل2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الجبيل

وضعت شركة صدارة للكيميائيات «صدارة»، وشركة فيوليا ميدل إيست إس أيه إس «فيوليا» أمس، حجر الأساس لأعمال الإنشاءات لمحطة فيوليا للمرافق المركزية لمعالجة وتقييم النفايات في مجمع «بلاسكيم» في الجبيل2، وهو مشروع يستهدف تحويل النفايات الصناعية الخطرة إلى طاقة.

وحضر وضع حجر الأساس للمشروع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، والرئيس التنفيذي لشركة صدارة الدكتور فيصل الفقير، والرئيس التنفيذي لشركة فيوليا بالشرق الأوسط سبستيان شوفان.

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ونوه المهندس المهدي، بالشراكة التي تجمع الهيئة الملكية وشركة صدارة في بناء وتقديم الخدمات لمجمع بلاسكيم، وتعد المحطة أحد المشاريع الهامة والأساسية للمنطقة، وسعت الهيئة الملكية بالجبيل إلى دعم المشروع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لفيوليا السعودية فيصل الدويش، أن المحطة تعد الأولى في المنطقة في تحويل النفايات الصناعية الخطرة إلى طاقة، وتأتي وفقا لرؤية المملكة 2030، كونها محطة بيئية بنسبة 100%، ولا يوجد بها مردم للنفايات، مما يجعلها محطة صديقة للبيئة، مشيرا إلى التسهيلات التي قدمتها الهيئة الملكية بالجبيل، وإزالة العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، والتي شجعت على الاستثمار في مجمع بلاسكيم، وقد وضعت «فيوليا» 100 مليون دولار لإنشاء المحطة.

بدوره أكد الدكتور الفقير، أن صدارة تسعى منذ تأسيسها إلى دعم الصناعات التحويلية، ويشهد مجمع بلاسكيم نموا في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث وقعت 9 اتفاقيات مع شركات مختلفة من مستثمرين سعوديين وأجانب، مضيفا أن «صدارة» تستفيد من محطة «فيوليا» في التخلص من النفايات الصناعية وتحويلها إلى طاقة.