خروج 70٪ من قدرة ميناء الحديدة التشغيلية بسبب العدوان السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية محمد إسحاق، اليوم الأربعاء، إن ميناء الحديدة الرئيسي غربي اليمن، فقد أكثر من 70٪ من قدرته التشغيلية بسبب تدمير العدوان للكرينات والرافعات الجسرية وبلغت خسائره مايزيد عن 900 مليون دولار، متهماً تحالف العدوان السعودي الامريكي بتدمير الميناء.

ونقلت قناة “المسيرة” عن اسحاق ، قوله إن “ميناء الحديدة كان يستقبل في العام 250 ألف حاوية واليوم بسبب حصار العدوان لم يعد يستقبل أي حاوية ويحتجز تحالف العدوان سفن الغذاء والدواء”.

وأضاف “ميناء الحديدة هو أهم الركائز المهمة للاقتصاد اليمن وحصاره يؤثر على حياة اليمنيين”، إذ “يتوسط المحافظات ذات الكثافة السكانية ويمد اليمنيين باحتياجات الحياة الأساسية”.

واتهم التحالف بعرقلة نقل آلية التحقق والتفتيش من جيبوتي إلى ميناء الحديدة التي تعد أهم مخرجات اتفاق السويد.

وقال اسحاق إن “الاتحاد الأوروبي عنصر فعال في المجتمع الدولي وننتظر منه موقفاً إيجابياً” في إنهاء الحرب والحصار على اليمن.