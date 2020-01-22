شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الفرنسية: حاملة الطائرات شارل ديجول غادرت فى مهمة إلى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الدفاع الفرنسية أن حاملة الطائرات شارل ديجول غادرت فى مهمة إلى الشرق الأوسط وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن ، أنه سيتم إرسال حاملة الطائرات (شارل ديجول) خلال شهر يناير الجارى وحتى شهر إبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسى فى الشرق الأوسط.

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وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد في وقت سابق أن الموقف التركي في مياه المتوسط دفع فرنسا إلى إرسال حاملات طائرات إلى شرق المتوسط، لمتابعة الأوضاع لعدة أشهر، وهي رسالة غير مباشرة إلى تركيا وتحذير لها من أجل الدفاع عن المصالح الفرنسية بالبحر المتوسط.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القدرات العسكرية المصرية كفيلة لتأمين مصالحها، والتي تتناقض بشكل مباشر مع الأطماع التركية في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مشيراً إلى أن الخطأ في الحسابات والقيام بعمل عسكري هو خيار مستبعد، خاصة مع وجود القوى العسكرية العظمى التي لها مصالح في مياه المتوسط والشرق الأوسط، لذلك لا يجرؤ الجانب التركي على استخدام أي خيارات عسكرية في المنطقة بالشكل الذي يتوقعه البعض.