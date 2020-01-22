شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصرللمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد رئيس الوزراء عدد من الأجنحة بالمعرض يرافقه وزيرى الثقافة والإعلام وعدد من المسئولين ، وحضر الإفتتاح عدد من الكتابوالصحفيين.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أعلن استعداد أجهزة محافظة القاهرة لإقامة معرض الكتاب الدولى فى دورته الـ 51 ، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز المعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس وتقديم كافةالتسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام، وأنة تسهيلاَ على المواطنينمن رواد المعرض لسهولة الانتقال فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أوتوبيسات هيئة النقل العام والخاص بعدد 8 خطوط مختلفة المسارات بإجمالى 85 أتوبيس لخدمة الجمهور، وكذالك سيارات السر فيس لنقل المواطنين من الميادين العامة وأماكنالتجمعات وصولا" لمركز المعارض على مدار اليوم طوال فترة تشغيل المعرض، على أن يتم زيادة أعداد الأوتوبيسات العاملة على تلك الخطوطخلال أيام العطلات لتصل إلى 100 أتوبيس لتغطية الأعداد المتزايدة من الجمهور المتردد على المعرض.

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وأعلن اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أنه تم الاتفاق على تخصيص 8 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرضبأوتوبيسات الهيئة بقوة تشغيل عدد 85 أتوبيس وهى كالتالى: من ميدان عبد المنعم رياض مرورا" برمسيس ثم العباسية ونادى السكةومحور المشير ويخدم هذا الخط 15 سيارة أتوبيس ـ والخط الثانى ينطلق من ميدان العباسية مرور بنادي السكة وجامعة الأزهر ومحورالمشير إلى معرض الكتاب ـ ومن النزهة الجديدة مروراَ بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس إلى المعرض ـ ومنالأميرية مرورا" بميدان المطرية و الحلمية ثم ميدان رابعة وحي السفارات وصولاَ للمعرض ـ ومن ميدان الجيزة مرورا" بجامعة القاهرة ثم السيدة عائشة وطريق الاوتوستراد وجامعة الأزهر حتى موقع المعرض ـ ومن مدينة السلام مروراَ بمساكن الشيراتون وعباس العقاد ومحورالمشير حتى المعرض ـ ومن ميدان المظلات ماراَ بالزاوية الحمراء وحدائق القبة والحى السابع ـ وأخيرا يأتي الخط الثامن ليغطى منطقةحلوان مروراَ بالجامعة وطريق الأوتوستراد وصقر قريش والطريق الدائرى وصولاَ لمركز المعارض ، وقد تم مراعاة اختيار هذه الميادين لسهولةالانتقال إليها من كل اتجاه فى العاصمة.