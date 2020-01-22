شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سموم عين شمس يتسقبل 7 حالات تسمم بأول أكسيد الكربون بسبب التدفئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود لطفى أستاذ السموم والطب الشرعى ومدير مركز السموم بمستشفيات جامعة عين شمس، أن المركز استقبل مؤخرا 7 حالات تسمم لعمال بغاز أول أكسيد الكربون.

وأوضح مدير مركز السموم بمستشفيات جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ال 7 حالات لعمال أصيبوا بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون نتيجة التدفئة بالنار على خشب أو فحم وهو ما تسبب فى خروج غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز ليس له رائحة ولا لون ويسبب التسمم.

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وأشار مدير مركز السموم بمستشفيات جامعة عين شمس، إلى أن من بين ال 7 حالات حالة وفاة وأخرى فى الرعاية المركزة، و5 حالات متوسطة اصابتهم يتم إجراء لهم كافة الاسعافات الأولية، محذرا من خطورة هذا الغاز .

وكشف مدير مركز السموم بمستشفيات جامعة عين شمس، أن المركز استقبل خلال 2019 حوالى 350 حالة مصابة بالتسمم بسبب هذا الغاز، ومتوسط الحالات التى يتم استقبالها سنويا قد يتعدى ال 450 حالة .



وغاز أول أكسيد الكربون هو غـاز سام عديم اللون والطعم والرائحة وغير مهيج للأغشية المخاطية وبالتالي عند وجوده لا يشعر الشخص به، لذلك يسمى بالقاتل الصامت،على عكس الغاز الطبيعي الذي يتم إضافة رائحة له نـفـاذة بواسطة محطات تخفيض الضغط وإضافة الرائحة وبالتالي يسهل اكتشافه عند حدوث تسريب لذلك هو آمن جداَ في حالة الإحتراق الكامل.

