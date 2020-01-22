شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم يفضح تميم بن حمد.. ويحذره من استمرار قنوات "العهر" بقطر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الناشط المصرى وائل غنيم والمقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، أمير قطر تميم بن حمد والنظام القطري لدورهم فى دعم وتمويل الإرهاب، مؤكداً فى رسالة باللغة الإنجليزية نشرها على حسابه بموقع تويتر، إن قطر تدير منظومة كاملة بهدف تمويل الكيانات الإرهابية، بخلاف نشاطها المشبوه لغسل أدمغة المواطنين المصريين لدفعهم إلى الفوضي.

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وقال غنيم فى رسالته، "السيد تميم.. اسمى وائل غنيم وأنا مواطن مصرى ربما سمعت عنه، رسالتى بالإنجليزية، لأننى أريد الشعب الأمريكى، بمن فيهم الحكومة الأمريكية، السماع إليها، الحكومة الأمريكية من فضلكم استمعوا إلى ما سأقلوه لتميم.. السيد تميم، اسمى وائل غنيم ولدى معلومات أنك تمول تنظيمات متطرفة عبر العالم العربى وأفراد متورطين فى عمليات قذرة منهما قتل أبرياء، وبعضها يشمل غسيل أدمغة لمواطنين مصريين لدفعهم إلى الثورة على الحكومة المصرية، وبعضها له علاقة بتمويل شبكات وأفراد يجندون عملاء فى هذه البلاد.. أنت تدفع للمتطرفين واليوتيوبرز على الإنترنت من أجل الترويج لكراهيتهم ، لقد كنت تمول هذه التنظيمات، وحان الوقت لتتوقف".

وتابع الناشط السياسى،"اسمى وائل غنيم، أنا وجه الثورة المصرية، وأود أن أخبرك أن لديك أربعة أيام على ذكرى الثورة المصرية، يا سيد تميم بن حمد ما لم تتوقف، لن تحب حملة السوشيال ميديا التى ستبدأ ضدك لأنك سترى واحدة هى الأولى من نوعها من مئات الملايين من المصريين. وخمن ماذا؟ الترند الذى كنت تحاول أن تحصل عليه من مصر من أجل تركيع البلاد لن يحدث.. لن تملى هذا بعد الآن، انتهت اللعبة وحان الوقت أن تعود وتغلق قنوات العهر فى تركيا وقطر".