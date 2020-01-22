شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "اليمامة للحديد" تُوصي بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية، باجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بعدم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إن التوصية بعدم توزيع أرباح تأتي لعدم تحقيق الشركة لأرباح للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

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يُذكر أن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019، وذلك تماشياً مع توجه المجلس فيما يخص التوسعات الرأسمالية الخاصة بمشروعي إنتاج الطاقة المتجددة حيث بدأ التشغيل التجاري لمصنع شركة اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية لتصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأنه جاري العمل على إنشاء مصنع شركة اليمامة لأنظمة طاقة الرياح لإنتاج الأبراج الحديدية الخاصة بإنتاج الطاقة من الرياح.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 40 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل خسائر بلغت 21.5 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018.