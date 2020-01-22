شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الاتصالات السعودية" تتراجع 22.4% بالربع الرابع وإدارتها توصي بتوزيع 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الاتصالات السعودية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.4 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.4 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2019 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1- ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 204 مليون ريال، علماً أنه خلال الربع المماثل من العام 2018، تم عكس مبلغ 579 مليون ريال والتي تم تسجيلها ضمن تكلفة الايرادات في ذلك الربع والمتعلقة بآلية احتساب المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً خلال العام 2018.

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2- ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 928 مليون ريال نتيجةً لاستمرار الشركة بالاستثمار في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس والألياف الضوئية وكذلك الاستثمارات الكبيرة في البرامج والأنظمة المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن المعلومات ولارتفاع تكاليف الاستحواذ على عملاء جدد وإطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة.

3- تسجيل اجمالي إيرادات ومصاريف أخرى بمبلغ 55 مليون ريال مقارنة بمبلغ 157 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.755 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 10.780 مليار ريال في العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الرابع من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وحسب بيان الشركة ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق، تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 8.34 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 7.67 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.