الاقتصاد

أسعار النحاس تنخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء ولامس المعدن الصناعي أدنى مستوى في أسبوعين، وذلك بعد الإعلان عن زيادة عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "ووهان" المنتشر في عدة مناطق بالصين وأثار قلقاً عالمياً.


ويخشى مراقبون ومحللون من تأثر الاقتصاد الصيني سلبياً بتفشي الفيروس القاتل مما ينعكس سلبياً على النحاس.

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وذكرت السلطات الصينية بأن الفيروس تسبب في تسع وفيات وإصابة 440 شخص به بشكل مؤكد مشيرة إلى أن تعزيز الجهود من أجل السيطرة على المرض واحتواءه.


وعلى هامش فاعليات منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس"، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن قوة الدولار تسبب مشكلة للصناعات والصادرات كما أن تدخل الاحتياطي الاتحادي عطل مكاسب البورصة الأمريكية ووصف إجراءات محاكمته في مجلس الشيوخ بالخدعة الضارة بسمعة الولايات المتحدة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2.77 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.80 دولار وأقل سعر عند 2.77 دولار.

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