شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة على ارتفاع إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الأربعاء إلى مستويات قياسية مدعومة بنتائج أعمال إيجابية كشفت عنها بعض الشركات مع متابعة التطورات في منتدى دافوس" العالمي في سويسرا.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأنه لولا الاحتياطي الاتحادي، لارتفاع "داو جونز" بعشرة آلاف نقطة إضافية، لكن رفعه لمعدل الفائدة أضر بالاقتصاد وأثر سلبيا على النمو.

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وتحدث "ترامب" أيضا عن محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي منتقدا توجهات الديمقراطيين وما يحدث داخل أروقة الكونجرس، كما أكد بأنه لو كان في الولايات المتحدة، لحضر بنفسه ونظر في وجوه بعض الأعضاء الذين وصفهم بالفاسدين.



وتتدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الرابع حيث أعلنت "آي بي إم" و"نتفليكس" عن بياناتهما أمس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 29277 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 9419 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 3331 نقطة.