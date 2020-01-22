شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد أنباء عن تراجع «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع وسجل المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" المجمع مستويات مرتفعة جديدة عند الفتح اليوم، وسط مشاعر اطمئنان في أوساط المستثمرين بفضل جهود الصين لاحتواء تفشي فيروس كورونا وتوقعات قوية من شركة آي.بي.ام.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 67.59 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 29263.63 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 9.23 نقطة أو 0.28 بالمئة مسجلا 3330.02 نقطة، وتقدم "ناسداك" 42.81 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 9413.61 نقطة.
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