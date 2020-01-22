الاقتصاد

وزير الخارجية يشارك في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي

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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وعُقد اللقاء تحت عنوان "الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، لبحث مجمل التحديات التي تواجه المنطقة.

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