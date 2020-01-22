ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي ما لم يوافق التكتل الأوروبي على إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين.

وقال ترامب في مقابلة مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في بلدة دافوس السويسرية، :"من الصعب جدا جدا التعامل مع أوروبا". ويأتي التصريح بعد يوم من لقاء ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وشكا ترامب من أن دول الاتحاد الأوروبي تصدّر للولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدر الولايات المتحدة لها.

وقال إنه التزم بضبط النفس مع أوروبا حتى الآن لأنه كان مشغولا بالتوصل لاتفاق تجاري مع الصين أولا.

وأضاف :"انظروا، إذا لم نحصل على شيء، فيتعين علينا التحرك، والتحرك سيكون بفرض رسوم مرتفعة جدا على السيارات وغيرها من الأشياء (الأوروبية) التي تأتي لبلادنا".

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إلا أنه أعرب في النهاية عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق على إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال :"سيتوصلون إلى اتفاق لأنه يتعين عليهم ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين وصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار في عام 2018 .