شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المال اللبنانى: عودة سعر صرف الليرة لما كان عليه مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المال اللبنانى غازي وزني لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.سي) اليوم الأربعاء، إن عودة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة. وأضاف أن كبح السوق الموازية، حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطا بعمل الحكومة. وأضاف وزني أن وقف انهيار الاقتصاد اللبناني ممكن ولكنه يتطلب دعما أجنبيا.

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