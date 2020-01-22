شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس اتحاد البنوك: لقاءات السيسى ببريطانيا تدعم التعاون والاستثمار المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن حضوره قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، شهد توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق CDC وهو صندوق تابع للحكومة الإنجليزية على تمويل 100 مليون دولار كرأس مال مساند، وبعد ذلك يتم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

وأضاف عز العرب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فى العاصمة البريطانية لندن، أن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية ضمت مجموعة كبيرة من الدول الأفريقية والذى يعتبر أول حدث تنظمه إنجلترا بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أهمية التعرف على توجهات الدول المشاركة فى الاستثمارات الجديدة واتجاهات اهتمامها بالقارة الأفريقية ومصر ، وعقد اللقاءات مع مسئولين ومستثمرين لتعزيز التعاون الاستثمارى، مؤكدا أن لقاءات الرئيس السيسى فى بريطانيا تدعم التعاون المشترك وزيادة الاستثمار المباشر.

Advertisements

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر، على أهمية رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يخص أفريقيا وتوجهاتها والاستراتيجية الخاصة في التعامل معها، بالإضافة إلى كلمة رئيس الوزراء البريطانى التى تحدث فيها عن قضايا كثيرة، وإجراء لقاءات مع الحاضرين خلال المؤتمر تدعم من فرص التواصل والتعاون البينى.

ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن الشركات البريطانية من أكبر المستثمرين فى مصر ولهم نجاحات كبيرة موجودة، ومنها مؤخرا توقيع العقد مع شركة "بومباردييه" والذى يعتبر إشارة للاهتمام بالتعامل مع مصر، وليس فقط شركة اتصالات أو بنوك أو غيرها ولكن فى شركات أخرى موجودة بمختلف المجالات، موضحا أننا نأمل فى استثمارات كثيرة الفترة المقبلة، خاصة أن مصلحة بريطانيا فتح أسواق وتعاملات أكبر مع القارة الافريقية بعد أن أصبحت مستقلة عن الاتحاد الأوروبى.

جدير بالذكر أن هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، شارك فى قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، وهي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل، وشارك السويدى أيضا فى مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال فى لندن.

وشهدت قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.