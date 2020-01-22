شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل توقعات وجود فائض بالسوق خلال النصف الأول من هذا العام ، على حسب تصريحات المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، بالإضافة إلى انحسار المخاوف حيال تعطل الإمدادات من ليبيا ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.70$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.21$، و سجل أعلى مستوي عند 58.35$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 64.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.48$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.55$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف نقص المعروض بالسوق.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يكون هناك فائضا فى السوق بحوالي مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من هذا العام.

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وأضاف بيرول على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس بسويسرا ،إنه يري وفرة فى إمدادات الطاقة فيما يتعلق بالنفط والغاز ،وأكد أن هذا الأمر هو السبب المباشر وراء عدم ارتفاع أسعار النفط العالمية رغم التوترات حول مقتل قاسم سليماني والاضطرابات فى ليبيا.

وبالنسبة للإنتاج الليبي ،تشير معظم التوقعات إلى عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية فى نهاية المطاف ،عقب إعلان البلد العضو فى أوبك حالة القوة القاهرة فى حقلين رئيسيين.

وأصدرت السفارة الأمريكية فى ليبيا بيانا عاجلا دعت فيه إلى استئناف العمل فى المؤسسة الوطنية للنفط بشكل عاجل ،وأكدت أن توقف صادرات النفط تهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية فى البلاد.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الخميس البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.