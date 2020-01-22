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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل قرار الفائدة الكندية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وقبيل صدور قرار بنك كندا المركزي عن أسعار الفائدة فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.
يتداول بحلول الساعة 13:05بتوقيت جرينتش زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول مستوي 1.3052$ من سعر الافتتاح 1.3071$ بعد تسجيل أعلى سعر 1.3092$ الأعلى منذ 9 كانون الثاني/يناير الجاري ،وأدنى سعر 1.3050$ .
أنهي الدولار الكندي تعاملات الأمس منخفضا بحوالي 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية.
تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " حول خطأ البنك الفيدرالي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة.
يختتم فى وقت لاحق اليوم بنك كندا المركزي اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ، على أن يصدر قراراته بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ، وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.75%.
ويبحث المستثمرين من خلال بيان السياسة النقدية وتصريحات محافظ البنك عن أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة الكندية خلال عام 2020.
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