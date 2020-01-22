شكرا لقرائتكم خبر عن "المنافسة" تحرك الدعوى الجزائية ضد عدد من الشركات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الحادي والستين لمجلس الإدارة، والذي عقد أمس الثلاثاء بحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

في مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة بالحضور، ثم استمع المجلس إلى عرض مرئي حول حسابات الهيئة الختامية للسنة المالية 2019م كما استعرض محافظ الهيئة برامج التحول المؤسسي للهيئة ومشروع استراتيجية الهيئة العامة للمنافسة.

وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات، من أبرزها مسودة استراتيجية الهيئة العامة للمنافسة، والتوجيه باستكمال إجراءات الرفع للجهات المختصة.

و اطلع المجلس على القرارات المتخذة بالتفويض بشأن إعادة تشكيل عدد من اللجان، كما اطلع على قرارات تسمية موظفي الضبط القضائي والمحققين وممثلي الادعاء في الهيئة.

و أقر المجلس تفويض محافظ الهيئة بصلاحيات اتخاذ القرارات بشأن عمليات التركز الاقتصادي العاجلة التي لا تؤثر سلباً على المنافسة.

كما أصدر المجلس قراراً بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام أحد الشركات العاملة في مجال الإعلان والعلاقات العامة والتسويق بإساءة استغلال وضعها المهيمن، وايضا تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل بشأن قيام عدد من المنشآت في قطاع (المقاولات) بالتواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.

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و أصدر المجلس قراراً بشأن الإجراءات المتخذة لإزالة مخالفة إحدى الشركات العاملة في قطاع (الإنتاج الصوتي والمرئي).

ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (الاستشارات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

وأيضا اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (المقاولات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (تصنيع وتوزيع مواد البناء) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

و اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (تصنيع الأغذية) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

و قرر المجلس عدم ممانعة التركز الاقتصادي بين (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه) و (شركة الاتحاد المبتكر).

وحفظ المجلس حفظ عدد من الشكاوى لعدم توافر الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.