شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو عند أدنى مستوى فى شهر قبل اجتماع المركزى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اليورو عند أدنى مستوى فى شهر اليوم الأربعاء فى ظل توقعات بأن يتبنى صانعو السياسات فى البنك المركزى الأوروبى نبرة حذرة حين يجتمعون يوم الخميس.

وأظهر مسح أجراه معهد أبحاث زد.إى.دبليو الألمانى يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين تحسنت بأكثر من المتوقع فى يناير وأن توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال بتعافى أكبر اقتصاد فى أوروبا. وارتفع مؤشر سيتى جروب للنشاط الاقتصادى بمنطقة اليورو لأعلى مستوياته منذ فبراير 2018.

لكن محللين يقولون إن التحسن فى مسوح الأعمال ليس برهانا على النشاط الاقتصاد الفعلى، الذى ظل ضعيفا فى نهاية العام الماضى.

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ومقابل الدولار، تراجع اليورو إلى 1.1077 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر. وانخفض اليورو أكثر من 1% منذ بداية الشهر الجارى.

ونزل الدولار الأسترالى، الذى عادة ما يُستخدم كمقياس للرهان على الاقتصاد الصينى، إلى 0.6827 دولار أمريكى، وهو المستوى المنخفض الذى سجله فى منتصف ديسمبر، وبلغ فى أحدث تعاملات 0.6837 دولار منخفضا 0.13%.

ولقى الين الدعم من المخاوف المحيطة بفيروس جديد فى الصين، ليجرى تداول عملة الملاذ الآمن عند 109.98 ين ارتفاعا من المستوى المنخفض البالغ 110.23 الذى سجلته يوم الثلاثاء.

وتراجع اليوان نحو 0.55% أمس الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض فى نحو 5 أشهر، فى المعاملات الداخلية. وبلغ فى أحدث تعاملات 0.9063 للدولار ليستقر تقريبا خلال الجلسة.