تراجع المؤشر العام ببورصة قطر بمستهل التعاملات بنسبة 0.17%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بضغط انخفاض 5 قطاعات على رأسها الصناعة، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.17% إلى النقطة 10676، ليفقد 18.36 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.
وسجلت التداولات 20.56 مليون ريال، وزعت على 11.89 مليون سهم، بتنفيذ 668 صفقة.
وشهدت التعاملات تراجع 5 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه النقل، والعقارات، ثم الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع البضائع وحيداً.
وهبط الصناعة 0.55%، لتراجع 7 أسهم على رأسها الكهرباء والماء بـ1.51%، وانخفض النقل 0.48%، بضغط أساسي لهبوط ناقلات وحيداً بـ0.82% ، في حين ارتفع البضائع 0.23 %، لنمو 3 أسهم على رأسها زاد الأكثر ارتفاعاً بـ4.89%، وتجاهل القطاع تصدر سهم ودام التراجعات بـ2.34 % .
وأغلق المؤشر العام لبورصة قطر أمس الثلاثاء مرتفعا بـ0.04% عند النقطة 10694.36، ليربح 4.70 نقطة عن مستويات ختام تعاملات الاثنين.
وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها العقارات بـ0.35%، ثم البنوك والخدمات المالية بـ0.17%، والنقل بـ0.05%، فيما تراجع التأمين 0.56 %، وانخفض البضائع 0.43%، ويليهما الاتصالات بـ0.29%، ثم الصناعة 0.08. %
وتصدر سهم الريان السيولة بقيمة 86.65 مليون ريال، مدعوماً بإعلان المصرف نمو الأرباح السنوية لعام 2019 بنسبة 2.3% إلى 2.18 مليار ريال، والتوصية بتوزيع 0.225 ريال نقداً لكل سهم.
يذكر أن مصرف قطر الإسلامي أعلن اليوم إصدار صكوك فورموزا شريحة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات، وذلك في إطار برنامجه لإصدار الصكوك البالغ قيمته 4 مليارات دولار.
وأشار المصرف في بيان لبورصة قطر أمس الثلاثاء، أنه تم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة تايبيه، والبورصة الأيرلندية، علماً بأنه يعد الإصدار الأول من نوع "Reg S Sukuk" الذي يتم إدراجه في بورصة تايبيه.
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