شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة التخطيط: لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حديث لها علي هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر، نظرًا لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية علي مستوي الاقتصادات الصاعدة محققة لإصلاحات اقتصادية.

وأوضحت هالة السعيد، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبير جدًا يمثل الشباب 60٪ منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم علي استخدام التكنولوجيا والتي باتت تعد هي الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.

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وتابعت هالة السعيد، أن مصر قامت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات للاستثمار في البنية الأساسية ومنها تطوير شبكة الطرق فضلًا عن الاستثمار في الكهرباء والطاقة إضافة إلى مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للاستثمار في أفريقيا مما يسهم في جعل مصر سوق واعدة بها رأس مال بشري متميز وشباب، إلي جانب الإجراءات الواعدة التي خلقتها مصر لتجعلها من أفضل الاقتصادات الصاعدة نموًا علي مستوي العالم.

وأوضحت السعيد أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية بجانب الاقتصاد المتنوع والموقع الجغرافي المتميز مما يمكننا من العول علي تلك القطاعات المختلفة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلي الإصلاحات التي تمت في قانون الشراكة إلي جانب إنشاء أول صندوق سيادي مصري استثماري يسهل بقدر كبير الاستثمار ودخول القطاع الخاص المصري والمحلي والإقليمي والأجنبي.

جدير بالذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة كما ألقت سيادنها كلمة بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا" علي هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بلندن.