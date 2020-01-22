شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتراجع فى بداية التعاملات بنسبة 0.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة البحرين بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من سهم البحرين والكويت، ونزل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.3%، إلى مستوى 1643.18 نقطة، خاسراً 0.41 نقطة.

وحرت تعاملات 225 ألف سهم، بسيولة قدرها 100.8 ألف دينار في تلك اللحظات، وفقد قطاع البنوك 1.78 من المؤشر، بضغط من سهم البحرين والكويت 0.34 %.

وكان المؤشر العام لبورصة البحرين أغلق في نهاية تداولات أمس على ارتفاع المؤشر بنسبة 0.06%، بما يعادل 0.94 نقطة، ليصل إلى 1643.59 نقطة، مُقابل 1642.65 نقطة في جلسة أول أمس، لتستمر البورصة في تسجيل الأداء الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي.

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وتم تداول 2.28 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 737 ألف دينار، وارتفعت قطاعات الخدمات بنسبة 0.23 %، ثم البنوك التجارية بنسبة 0.02 %، بينما هبط وحيداً قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%.

وكانت أكثر الأسهم تسجيلاً للنمو بنك البحرين والكويت، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسب 1.04%، و0.68 %، و0.26 %على الترتيب.

على الجانب الآخر، انخفضت أسهم شركة البنادر للفنادق، ومجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة أيضاً في بورصة الكويت، وسوق دبي المالي، والبنك الأهلي المتحد - البحرين بنسب 8.82 %، و0.45%، و0.18 % على الترتيب.

وكان السهم الأنشط من حيث حجم التداول سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين بعد تداول 661 ألف سهم.