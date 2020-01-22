شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بـ187.32 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الذهب السعودى اليوم الأربعاء 22-1- 2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 187.32 ريال سعودى بما يعادل 49.93 دولار أمريكى مقابل 188.99 ريال سعودى بما يعادل 50.38 دولار أمريكى مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، و"عيار 22 " بـ171.71 ريال سعودى بما يعادل 45.77 $

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 187.32 ريال بما يعادل 49.93 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 171.71 ريال بما يعادل 45.77 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 91. 163 ريال بما يعادل 43.69 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 140.49 ريال بما يعادل 37.45 $

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سعر الذهب عيار 14

بنحو 109.27 ريال بما يعادل 29.13 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 93.66 ريال بما يعادل 24.97 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 5,826 ريال بما يعادل 1,553 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,311 ريال بما يعادل 349.54 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 187,318 ريال بما يعادل 49,932 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.