شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 684 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأربعاء، مستهل التعاملات، عند 684 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا في مصر، فى حين اتجه الذهب عالميا نحو الارتفاع الطفيف، وهو ما يدفع تجار الذهب التوقع بحدوث تغير وزيادة في الأسعار الساعات القادمة، لكن حتى الآن هناك حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 586 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 586 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 684 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5472 جنيها. أوقية الذهب 1555 دولار Advertisements

وتغذى الأوضاع المضطربة فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات.

أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

يعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.