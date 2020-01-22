شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع جماعى بمشتريات المصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، على تراجع جماعي، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء في نهاية الجلسة، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 5.4 مليار جنيه اليوم.

وخسر مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 1.01%، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.

وارتفعت معظم قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، إذ صعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الخدمات النقل والشحن بنسبة 4.1%، تلاه قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، فقطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3%، ثم قطاع المواد البناء بنسبة 2.9%.

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كما ارتفع قطاعى السياحة والترفيه والبنوك بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، تلاه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، فقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة والأغذية والمشروبات والتبغ والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، 1.3%، 0.1%، على التوالى، فيما تراجع قطاعى الخدمات التعليمية، الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%، 0.3%، على التوالى.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.82% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.6 مليار جنيه إلى 394.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.7 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 594.3 مليار جنيه إلى 600.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.