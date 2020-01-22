شكرا لقرائتكم خبر عن "سامبا المالية" تعتزم اصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة سامبا المالية عن عزمها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته خمسة مليارات دولار أمريكي الذي أسسته الشركة، في 15 يوليو الماضي.
ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، تتوقع الشركة أن يكون طرح السندات بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة بموجب الأحكام التي تحددها الشركة وفقاً لظروف السوق.
وبحسب البيان، وافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس البرنامج والطرح بموجب قراره بتاريخ 17 ديسمبر 2018.
هذا وعينت الشركة كلا من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي قروب كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع.
وتستهدف سامبا من هذا الطرح المتوقع تلبية أغراض الشركة العامة، علماً بأن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، على أن يتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 1.226 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.
وقالت المجموعة، إن الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 17.1% ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك، ورواتب موظفين وما في حكمها ومخصص انخفاض الائتمان.
وعلى النحو ذاته، حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 3.2 مليار مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 11.5%.
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