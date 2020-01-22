شكرا لقرائتكم خبر عن "جي اف اتش" تنجح في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة خمس سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق الكويت ودبي والبحرين، عن نجاحها في تغطية صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.

وقالت المجموعة، في بيان لسوق "الكويت المالي، اليوم الأربعاء، إن طلبات الإكتتاب تجاوزت حد الطرح بمقدار 5.2 مرة لتتجاوز 750 مليون دوالر أمريكي.

وبحسب البيان، تعكس التغطية الناجحة للصكوك والطلب القوي عليها ثقة السوق في مجموعة جي إف إتش المالية المدعومة بتصنيف "B" من قبل وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.

هذا وشهدت عملية طرح الصكوك مشاركة قوية من قبل مستثمرين دوليين والذين حصلو على نسبة 48% من الإصدار، وتم تخصيص نسبة 52% المتبقية للمستثمرين الإقليميين.

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وسبق أن أعلنت المجموعة، خلال يناير الجاري، عزمها إصدار صكوك لمدة خمس سنوات، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، على أن يتم إصدارها في إصدار واحد أو عدة إصدارات والتي من المحتمل أن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولي في بورصة لندن.

وتجدر الإشارة إلى أن جي اف اتش حققت صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات إلى 68.7 مليون دولار مُقابل إجمالي مصروفات بلغ 41.6 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.