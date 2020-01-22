شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يكرر التذبذب السلبي– تحليل -22-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متأثرا بالضغوط السلبية لنلاحظ تقديمه لتداولات سلبية إضافية وتحقيقه حاليا لمستوى 2.7700, تؤول الضغوط السلبية لثبات مقاومة القناة الصاعدة المتمركزة عند 2.8800 بالإضافة لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع كما هو موضح بالرسم المرفق.

ما سبق, يعزز السيناريو الهابط للتداولات القريبة ولنبقى بانتظار تحقيق السعر لأهداف تصحيحية سلبية جديدة قد تمتد نحو 2.7200 و 2.6950 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8400 و 2.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط