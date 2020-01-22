شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب دون الحاجز– تحليل - 22-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين بتجاوز الحاجز المستقر عند 1025.00 ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد سلبي بملامسته لمستوى 1000.00, نذكر بأن استمرار تشكيل مستوى 990.00 للدعم الإضافي فإن ذلك سيزيد من فرص تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز الحالي والوصول نحو الهدف الإيجابي الرئيسي المتمركز عند 1060.00.
أما تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية ومحاولة تسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيؤكد سيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع تكبد السعر لبعض الخسائر بانجذابه نحو 950.0 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 910.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 990.00 و 1060.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتجاوز الحاجز
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