شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضغط مجددا على الحاجز-تحليل - 22-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأُثره بسيطرة الميل الصاعد نظرا لتشكيله لموجه صاعدة جديدة ليضغط من خلالها على الحاجز المتمثل عند 143.80, نتوقع بتجميع السعر حاليا لعزم إيجابي جديد والقفز فوق هذا الحاجز, بدء تحقيقه لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 145.60 وصولا نحو 147.45 خلال الفترة المتوسطة.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بمحاولة كسر السعر لدعم القناة الصاعدة الرئيسية والممتد نحو 142.40 ليفتح بذلك الباب أمامه لتشكيل هجوم سلبي قوي ليستهدف من خلاله مستوى 141.15 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 140.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.00 و 145.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد