شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على ثباته الايجابي- تحليل - 22-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس باختبار مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 121.65 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام التداولات الرئيسية الصاعدة وليحافظ بذلك على ثباته ضمن محاور القناة الصاعدة. لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتمكن من تجديد الهجوم الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 123.10 وصولا نحو 123.80 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.65 و 123.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يحافظ على ثباته الايجابي- تحليل - 22-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.