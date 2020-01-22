شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوي فى 4 أسابيع بفعل تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ،خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس ،والتي هدد خلالها بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية فى حال لم يتم إبرام اتفاق تجاري عادل.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1074$ الأدنى منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1081 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1086$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف الحرب التجارية عبر المحيط الأطلسي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى منتدى الاقتصاد العالمي فى دافوس بسويسرا ،إنه سيفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ،إذا لم يبرموا اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة.

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أدت تلك التصريحات إلى جعل الهدنة التجارية السابقة التي وضعها الرئيس الأمريكي مع نظيره الفرنسي عديمة القيمة ،حيث تعتبر السياسات التجارية مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي هي اتفاقيات مع الكتلة بأكملها.

ومن شأن حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي أن تدمر آفاق النمو فى منطقة اليورو ،و تخفض توقعات التضخم ،فى أحدث التقارير عن التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

أشار المحللون إلى علامات على استقرار الاقتصاد الأوروبي ،لكنهم حذروا من أن المخاطر الجيوسياسية مثل السياسات التجارية ،سوف تعوق مسار النمو الاقتصادي.

وفى حال تفاقم الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ،سيتعين على الكتلة الاقتصادية الموحدة أن ترد بالمثل على الإجراءات الأمريكية ،وحينها سوف تزداد احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة والضغط على سعر صرف اليورو.