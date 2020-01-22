شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم أعلى حاجز 1,000$ متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.07% لتتداول حالياً عند 1,001.63$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,000.92$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.63 مقارنة بالافتتاحية عند 97.62.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.5% إلى 5.43 مليون منزل مقابل تراجع 1.7% عند 5.35 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالأمس خلال فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بما توصلت إليه إدارته من صفقات تجارية وإنجازات اقتصادية لبلاده، مشيراً للاتفاقات التجارية المبرمة مع كل من الصين، المكسيك وكندا، وذلك مع أفادته بأن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ستبدأ في وقت قريب وأن التعريفات الجمركية قائمة خلال محادثات المرحلة الثانية، مضيفاً أن هناك علاقة طيبة تجمعه بنظيره الصيني.

وفي نفس السياق، حذر الرئيس الأمريكي ترامب من أن إدارته ستفرض رسوم جمركية 25% على السيارات الأوروبية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل بين واشنطون وبروكسل، وذلك مع تهديده بفرض رسوم جمركية 100% على النبيذ الفرنسي، وأفادته بأن فرنسا ستتوقف عن فرض رسوم على شركات الإنترنت في الوقت الراهن وأنه ليس لديه نية للالتقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني في المنتدى.

وجاء تصريحات الرئيس الأمريكي الجمهوري خلال فعليات دافوس والتي تضمنت انتقاده لبنك الاحتياطي الفيدرالي لكونه خفض الفائدة بصورة ضعيفة، بالتزامن مع بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين والتي تهدف لعزله من منصبه عقب الاتهامات التي وجهت إليه من قبل مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية على خلفية مكالمته الهاتفية المسربة مع رئيس الوزراء الأوكراني.

بخلاف ذلك، تزايدت حالة القلق في الأسواق من انتشار فيروس كورونا عالمياً في أعقاب التأكيد على أولى حالة أمريكية تصاب بفيروس الالتهاب الرئوي الذي أودي بحياة تسعة أشخاص في الصين وأصاب أكثر من أربعمائة شخص هناك حتى الآن، وذلك بالتزامن مع تأكيد مسئولي الصحية أيضا في كل من تايلاند، كوريا الجنوبية واليابان بالإضافة إلى تايوان على وجود حالات أصيبت بالفيروس الذي يمكن أن ينتقل من شخص لأخر.