بشرة خير بشأن «الثروة الحيوانية» في مصر

وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 37,235,000 لعدد 243 مستفيد بإجمالي عدد رؤوس ماشية3062 رأس.

وقال القصير، إن الراغب في الاستفادة من المشروع يتقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري والمنتشرين على مستوى الجمهورية ومحافظاتها ومراكزها، حيث تتشكل لجنة معاينة ثلاثية تضم ممثلا عن كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعي المصري) لمعاينة المكان أو الحظيرة المزمع تربية وتسمين الحيوانات فيها والتأكد من صلاحيتها للتربية والتسمين.

ومن ناحيته المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن قرارات وزارة الزراعة بمنع ذبح «البتلو» العجول البقر والجاموسي قبل وزن 400 كجم، تسهم في زيادة ثرواتنا الحيوانية وتحافظ عليها، وتقلل من الاستيراد، مشيرا إلى أنه بمجرد الموافقة على التمويل يتم تسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات والتأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وقال د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية (متابعة مركزية) أو تتم المتابعات المحلية من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري وإداراتهما في المحافظات وأن الغرض الأساسي من لجان المتابعات هو دراسة أي مشكلة على أرض الواقع، وطرح الحلول العلمية والعملية المناسبة والفورية وأنه يتم إقراض مبلغ عشرة آلاف جنيه لشراء كل رأس من الحيوانات، وخمسة آلاف جنيهاً لتغذيتها.