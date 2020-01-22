«تخفيضات تصل لـ 50%» .. موعد بدء «الأوكازيون الشتوي 2020» ولمدة شهر

ينطلق الأوكازيون الشتوي 2020، في 27 يناير الحالي بتخفيض في أسعار الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 50% لتنشيط السوق قبل البدء الرسمى، كما أعلنت شعبة الملابس بالغرفة التجارية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات فى الأوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على المواطنين .

كما يستعد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بإعداد نشرة توعوية للمستهلك وإرسالها، إلى مديريات التموين حول الأوكازيون الشتوى بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه خلال شرائه فى فترة الأوكازيون، وهى معرفة السلع قبل وبعد الأوكازيون مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك، وحتى تمكنه فى استبدال السلع خلال الفترة التى يحددها القانون، وكذلك التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك توعية المستهلك بعمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار أفضل العروض، وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب.

وجدير بالذكر أن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية كان قد طالب المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.

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وقال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية في تصريحات صحفية، إن الشعبة اقترحت على وزارة التموين تبكير موعد الأوكازيون على أن يكون فى 13 يناير، لكن الوزارة حددته فى 27 يناير الحالي ويستمر لمدة شهر، متوقعا أن يمتد الأوكازيون حتى نزول الملابس الصيفية فى شهر مارس المقبل.

وأوضح زنانيري، أن نسبة ارتفاع أسعار الملابس الشتوية تقدر بنحو 10% العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج من المواد الخام، لافتًا إلى أن المعروض حاليًا يمثل 60% منه إنتاج محلى، و30% من المستورد، ومن المتوقع أن يحدث رواجا في الشراء مع بدء الأوكازيون الشتوي 27 يناير الجاري وفقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن الكثير من المحال التجارية وشعبة الملابس ناشدت وزارة التموين بالإعلان عن الأوكازيون في وقت مبكر للحد من ركود الأسواق، وبدأت في عرض تخفيضات أولية، لجذب المزيد من المستهلكين قبل انتهاء موسم الشتاء، وتصريف البضائع المخزونة لديهم، لافتًا إلى أن حجم التخفيضات المقررة في الأوكازيون ستتراوح من 20 إلى 50%.

وكان أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أكد أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة المحلات التجارية فى الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه ببذل أقصى جهد لإنجاح الأوكازيون.