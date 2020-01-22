شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ربما تضيف القمح الهندي إلى قائمة مناشئ التوريد المقبولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي اليوم الأربعاء، إن مصر تدرس إضافة القمح الهندي كمنشأ مقبول لمناقصاتها الدولية للاستيراد.
وأضاف العطار أن مصر، أكبر مستورد في العالم للقمح، لن تتأثر إذا شح قمح أي دولة في السوق بسبب تنوع قائمتها من المناشئ المقبولة.
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