وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة أفريقية تشمل الجابون والكاميرون لبحث فرص التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل دولتي الجابون والكاميرون، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبلدين الشقيقين.
ويضم الوفد المرافق للوزير، ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول وشركة المقاولون العرب، والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ويجري هشام توفيق خلال زيارته إلى الجابون عدة لقاءات مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم لقاء مع علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، وجوليان نكوجي بيكالي رئيس الوزراء الجابوني، وذلك لبحث مجالات التعاون المتاحة بما يخدم مصالح البلدين واستكشاف فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الأخشاب والزراعة والثروة المعدنية والبنية التحتية.
كما يبحث الوزير خلال زيارته إلى الكاميرون فرص التعاون في مجال الأخشاب، حيث يلتقي وزيرة الدولة للغابات والحياة البرية وكذا ممثلي الجهات المعنية بهذا المجال في الكاميرون.
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