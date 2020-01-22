الاقتصاد

أسهم أوروبا تنتعش وداكس يسجل مستوى قياسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ ساهمت جهود الصين لاحتواء فيروس كورونا في تهدئة المخاوف من وباء عالمي بينما سجلت الأسهم الألمانية التي تتأثر بالتجارة مستويات قياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% في حين تفوق المؤشر داكس الالماني على نظرائه في المنطقة بعدما أظهر مسح أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين رفعت ثقة المستثمرين الالمان لأعلى مستوى منذ 2015.

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وصعد سهم مجموعة بيركلي البريطانية ستة بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت شركة بناء المنازل إنها سترفع العوائد للمساهمين بحوالي 455 مليون استرليني (594 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين.

 

 

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