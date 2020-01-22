شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة النوبارية الجديدة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم تكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل الأشجار بواجهة المدينة وزراعة النخيل للحفاظ على المسطحات الخضراء، وجارٍ زراعة النخيل أمام الحى المتميز.‬

‫وأضاف المهندس محمد القصرى، أنه تم الانتهاء من زراعة الممر الخاص بكوبري المشاة بواجهة المدينة، وتجميل وصيانة المسطحات الخضراء بالممر، كما تم البدء فى تسوية وتجهيز الجزر المواجهة للمناطق السكنية، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجهاز لزراعة وتجميل المسطحات الخضراء كاملة بالمدينة، وزيادة الرقعة الخضراء.‬

‫وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس حمودة عطية، نائب رئيس الجهاز للمرافق، بإعطاء إشارة البدء لتشغيل شبكة الرى الحديثة لرى جميع المسطحات الخضراء بالمدينة بمياه غير مخصصة للشرب (مياه الصرف المعالجة).‬

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‫وذكر المهندس عمار مندور، أنه تم تحذير سكان المدينة بضرورة ابتعاد الأطفال عن استخدام تلك المياه المخصصة لرى المسطحات الخضراء، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار توفير كمية المياه الصالحة للشرب للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة.‬

‫فيما اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة، لتصبح مجتمعاً عمرانياً متكاملاً ولتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وجارٍ تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية والبنية التحتية( مياه– صرف – كهرباء ) للمدينة بقيمة حوالي1.5مليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدن الجديدة.‬

‫وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن المدينة شهدت طفرة فى قطاع المرافق والطرق الداخلية ومنظومة فصل الصرف الصحى عن الصرف الصناعى، موضحاً أنه تم خلال 2019 الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية والرئيسية للمجاورة الثانية، وجزء من المجاورة الأولي بالحي الخامس بالمدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية للمجاورات (1 – 2 – 3) بالحي السابع، والطرق الداخلية لعدد (134عمارة) بالحي الثامن، والطرق الرئيسية بالحي السكني الثامن، وطريق المرور بقيمة 100 مليون جنيه، وجارٍ التجهيز لطرح أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتجميل لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.‬