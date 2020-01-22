شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مصر لتصدير الأقطان: زيادة رأس المال بـ6.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لتصدير الأقطان برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بجلستها المنعقدة فى 18 نوفمبر 2019 الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، بمبلغ 6837730 جنيها ليصبح 36918830 موزعا على 7383766 سهما بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسيمة اليوم جريدة الوقائع المصرية فإنه سيتم تمويل هذه الزيادة من حساب الرصيد الدائن المقيد لحاب الشركة القابضة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل المادة السادسة من النظام الاساسى لتصبح على النحو التالى: حدد راس المال المرخص به بمبلغ 70 مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 36918830 جنيها موزعا على 7383766 سهما بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

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وتعمل شركة مصر لتصدير الأقطان فى تجارة وتصدير الأقطان، وحققت شركة مصر لتصدير الأقطان 76.3 مليون جنيه إيرادات وحققت 5.1 مليون جنيه أرباحا.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، فى تصريحات له أن خطة تطوير الشركات تتضمن دمج الشركات القائمة وعددها حاليا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط، عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة للحليج وتجارة الأقطان وتصدير الأقطان، بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق أرباح والاستمرار فى النشاط حيث تم توقيع عقد مع المكتب الاستشارى pwc .

وأوضح مصطفى، أنه سيتم تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عالى من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، لتدريب عمالة القطاع وإمداد تلك المركز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها وقد تم رصد مبلغ 700 مليون جنيه للتدريب فى مختلف التخصصات، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص 3 مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة، وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، وستكون فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وحلون وكفر الدوار وشركات الدلتا الجديدة للغزل فقط.