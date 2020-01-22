شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مصر الجديدة: زيادة رأس مال الشركة لـ1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير برئاسة المهندس هشام ابو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تعديل المادتين 6 او7 من النظام الأساسى للشركة، حيث حدد راس مال الشركة المرخص به "الاسمى" بمبلغ 200 مليون جنيه، وحدد راس المال المصدر "المدفوع" بمبلغ 111.257 مليون جنيه موزعا على 445028400 سهم، قيمة كل سهم 25 قرشا وجميعها اسمية نقدية مسددة الكامل.

وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم، فإن المادة 6 بعد التعديل حددت رأس المال المرخص به "الاسمى" مبلغ 1.5 مليار جنيه، وحدد رأس المال المصدر "المدفوع" بمبلغ 333.771 مليون جنيه موزعا على 1335085200 سهم قيمة كل سهم 25 قرشا وجميعها اسمية نقدية مسددة بالكامل .

وأضافت الوقائع أن المادة 7 حددت توزيعة الأسهم منها 321537868 سهم مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، و123490532 سهم موزعة لاشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق استثمار وافراد باجمالى 445028400 سهم .

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وأصبحت المادة 7 بعد التعديل كالتالى: عدد اسهم الشركة القتابضة للتشييد والتعمير اصبحت 964613604 سهم واسهم الاشخاص الاعتبارية والبنوك وصناديق الاستثمار والافراد اصبحت 370471596 سهم باجمالى 1335085200 سهم .

كانت الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير جددت الثقة فى مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى الديب ، وعقدت الجمعية برئاسة هشام ابو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2018-2019.

وافقت الجمعية على القوائم المالية حيث بلغ صافى الربح 376 مليون جنيه، كما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من 111 مليون جنيه إلى 333 مليون جنيه وزيادة الأسهم من 45 مليون سهم الى مليار و300 مليون سهم .