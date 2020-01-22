مصادر: أرامكو تبيع شحنة غاز مسال إلى إس-أويل الكورية الجنوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت 4 مصادر اليوم الأربعاء إن أرامكو لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، الذراع التجارية لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو السعودية، باعت شحنة غاز مسال إلى إس-أويل الكورية الجنوبية، إذ تتطلع الشركة لتعزيز نشاطها للغاز المسال.
وأضافت المصادر أن الشحنة للتسليم في أوائل مارس وجرى تداولها على أساس التسليم فى ميناء الوصول.
وقال مصدران إن الشحنة بيعت عند نحو 4.40 إلى 4.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من هذا حتى الآن.
ولا تعلق الشركات عادة على الصفقات الفورية.
وأرامكو فيما وراء البحار، الوحدة التابعة لأرامكو السعودية، مساهم كبير في إس-أويل وهي ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية.
وتتطلع أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، لمشاريع فى أنحاء العالم للحصول على موطئ قدم قوى فى نشاط الغاز العالمى، فى مسعاها لأن تصبح فاعلا كبيرا فى مجال الغاز.
وباعت أرامكو للتجارة أولى شحناتها من الغاز المسال فى السوق الفورية فى أواخر مارس من العام الماضى إلى مشتر هندى وتعزز منذ ذلك الحين نشاطها التجارى على نحو تدريجى.
ووقعت اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز المسال من مرفأ للتصدير تحت الإنشاء بعد فى بورت آرثر بولاية تكساس وتتولى مهمة الإنشاء شركة سيمبرا إنرجى الأمريكية. وتجرى أرامكو للتجارة محادثات مع باكستان وبنجلادش بشأن توريد محتمل للغاز المسال.
كما عينت الشركة مديرا لتجارة الغاز المسال فى وقت سابق من العام الجارى ويعمل بها مسؤولا تنفيذيا يتولى تطوير الأعمال.
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