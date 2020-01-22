شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. التضخم يرتفع للمرة الأولى مع نهاية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت معدلات التضخم في السعودية خلال شهر ديسمبر أول ارتفاع لها في العام 2019.

وجاء ارتفاع التضخم بسبب نمو أسعار الأغذية والمشروبات 2.2% إضافة إلى ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق والتعليم. على الجانب الأخر انكمشت أسعار "السكن والمياه والكهرباء والغاز" 3.7% بفعل تراجع الإيجارات، بحسب "العربية".

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وكشفت بيانات حكومية في وقت سابق أن أسعار المستهلكين السعوديين تراجعت في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وذلك للشهر التاسع على التوالي.

وكان تقرير لموقع "أخبار اليوم" قد رصد في وقت سابق تسجيل معدل التضخم بالسعودية معدلا بالسالب في شهر أغسطس وللشهر الثامن على التوالي، حيث بلغ معدله -1.12%، وبلغ -1.4% في كل من يوليو ويونيو، بينما كان في مايو عند -1.5% وفي أبريل عند -1.9%، وفي مارس عند -2.1%، وفي فبراير -2.2%، وفي يناير -1.9%، في كان وفي ديسمبر 2018 بالموجب وعند 2.5%.

وفي الموزانة العام للمملكة لعام 2020 تــم تحديــث تقديــرات التضخــم للعــام 2019 والمدي المتوسط في ضوء أحــدث نتائــج مؤشــر الرقــم القياســي لأســعار المســتهلك حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر، حيــث يلاحظ تلاشــي الأثــر المرتبــط بتطبيــق بعــض الإصلاحــات الاقتصاديــة خلال العــام الماضــي كضريبــة القيمــة المضافــة وتصحيــح أســعار الطاقــة. بالإضافــة إلــى الانخفــاض الملحــوظ في مؤشــر مجموعــة الإيجــار المدفــوع للســكن التــي تشــكل 22.1% من إجمالي المؤشر.