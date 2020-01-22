شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"السيادي السعودي" توقع اتفاقية تمويلات بـ250 مليون ريال مع "بنك الجزيرة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية بقيمة 250 مليون ريال سعودي من بنك الجزيرة.

وتهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من خلال الاتفاقية لشراء محافظ التمويل العقاري من البنوك إلى ضخ مزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري، مما يسهم في تخفيض كلفة التمويل العقاري على المواطنين، بحسب وكالة الأنباء السعودية" "واس".

وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لشراء محافظ التمويلات العقارية يساعدنا في تحقيق هدف الشركة الاستراتيجي المتمثل في إعادة تمويل ما لا يقل عن 10% من سوق التمويل العقاري في المملكة بنهاية عام 2020، و20% من السوق بحلول عام 2028.

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وتسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بقطاع الإسكان والتي تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70%.

ونجحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري منذ تأسيسها عام 2017 في الاستحواذ على أكثر من 20 محفظة تمويل عقاري من عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة العربية السعودي.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة الذي من المتوقع أن ينمو إلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

كما يشار إلى أن بنك الجزيرة كشف في أكتوبر الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني، تتضمن تقديم خدمات حماية محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك.