شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودي: 5 شركات تتنافس على رخصة "الشبكات الافتراضية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن 5 شركات تقدمت حتى الآن للحصول على ترخيص مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية.

وأوضح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أن الشركات تستغرق بين 60 الى 90 يوما للانتهاء من عمليات التقدم للرخصة، بحسب "العربية".

وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية خلال الشهر الجاري عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.