شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: إتمام تسعير الطرح السادس للسندات بإجمالي 5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.

وبلغ إجمالي الطرح 5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي :مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م، و 1.25مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م، و2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.