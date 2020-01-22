«تخفيضات وصلت لـ 35 ألف جنيه» .. أسعار كيا «سبورتاج» الجديدة

كشف وكيل سيارات كيا الكورية في مصر عن تخفيض سعر السيارة سبورتاج ، وفيما يلي الأسعار الجديدة للسيارة الشهيرة.

انخفض سعر الفئة القياسية من سبورتاج إلى 394.900 جنيه بدلًا من 429.900 جنيه بانخفاض قدره 35.000 جنيه.

والفئة الثانية أصبح سعرها الرسمي 434.900 جنيه بدلاً من 459.900 جنيه.

أما الفئة الثالثة فقدت 25.000 جنيه وأصبح سعرها الجديد 444.900 جنيه بدلًا من 469.900 جنيه.

والفئة الرابعة تراجعت إلى 474.900 جنيه بعد أن كانت تباع في النصف الأول من يناير بـ499.900 جنيه.

وتباع الفئة الخامسة من سبورتاج وفقًا للتسعير الجديد بـ484.900 جنيه بدلًا من 509.900 جنيه.

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والفئة السادسة بـ509.900 جنيه بدلاً من 534.900 جنيه، والفئة الأعلى والتي تسمى تي إل بـ519.900 جنيه بدلًا من 544.900 جنيه.

وتأتي سبورتاج بمحرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 140 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاث الأولى، وبقوة 170 حصان وسرعة 201 كم/س للفئة الرابعة المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات بالفئات الثلاث الأولى و7 سرعات للفئات الأعلى من السيارة.

تستهلك سبورتاج 6.8 لترًا من الوقود لكل 100 كم، فيم تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س في 11.1 ثانية بالفئات التي تعمل بنظام دفع أمامي و9.1 ثانية لفئة الدفع الكلي.

وتتوفر سبورتاج بـ6 وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلي نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

وتقف كيا سبورتاج الجديدة على إطارات رياضية عريضة مقاس 17 بوصة، و19 لأعلى فئة، ودعمتها بنظام تنبيه ضد السرقة ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

وتمتلك كيا سبورتاج وسائل رفاهية متعددة، أبرزها تكييف هواء أوتوماتيكي وشاشة عرض للبيانات مقاس 7 بوصة، ومشغل صوتي بمدخل AUX و USB وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.